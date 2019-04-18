В МВД напомнили о частичной "тишине" 19 апреля

Фото: Иван Варченко (mvs.gov.ua)

Завтра запрещено распространять данные соцопросов

Завтра, 19 апреля, в Украине начинается частичный "режим тишины" перед выборами 2019. Об этом заявил советник министра внутренних дел Иван Варченко во время брифинга.

"Режим тишины" касается социологических опросов и опросов общественного мнения.

"Уважаемые социологи, СМИ, помните, что в пятницу уже запрещена публикация любых материалов с социологическим рейтингам кандидатов. Сегодня мы завершаем эпопею борьбы рейтингов", - сказал Варченко.

Кроме того, "день тишины" в Украине будет 20 апреля перед днем тишины.

"Кандидаты на должность президента Украины и члены их команд, снимите, пожалуйста, фейкову рекламу, которая не украшает ни вас, ни ваши команды на "день тишины" - 20 апреля и в день голосования 21 апреля. Пусть у нас не будет "Убери Порох" или "Думай". Все понимают, что "надо думать" и "порох надо убрать". Давайте воздержимся от подобных вещей, недостаточно этических вещей", - добавил Варченко.

Ранее сообщалось, что избирателям начали поступать телефонные звонки с просьбой поддержать кандидата в президенты Петра Порошенко.

РБК-Украина писало, что генеральный продюсер телеканала "Прямой" Алексей Семенов входит в штаб кандидата в президенты Петра Порошенко.