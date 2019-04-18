ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В МВД напомнили о частичной "тишине" 19 апреля

Новости » Выборы 2019    18.04.2019 - 14:46
В МВД напомнили о частичной "тишине" 19 апреля
Фото: Иван Варченко (mvs.gov.ua)

Завтра запрещено распространять данные соцопросов

Завтра, 19 апреля, в Украине начинается частичный "режим тишины" перед выборами 2019. Об этом заявил советник министра внутренних дел Иван Варченко во время брифинга.

"Режим тишины" касается социологических опросов и опросов общественного мнения.

"Уважаемые социологи, СМИ, помните, что в пятницу уже запрещена публикация любых материалов с социологическим рейтингам кандидатов. Сегодня мы завершаем эпопею борьбы рейтингов", - сказал Варченко.

Кроме того, "день тишины" в Украине будет 20 апреля перед днем тишины.

"Кандидаты на должность президента Украины и члены их команд, снимите, пожалуйста, фейкову рекламу, которая не украшает ни вас, ни ваши команды на "день тишины" - 20 апреля и в день голосования 21 апреля. Пусть у нас не будет "Убери Порох" или "Думай". Все понимают, что "надо думать" и "порох надо убрать". Давайте воздержимся от подобных вещей, недостаточно этических вещей", - добавил Варченко.

Ранее сообщалось, что избирателям начали поступать телефонные звонки с просьбой поддержать кандидата в президенты Петра Порошенко.

РБК-Украина писало, что генеральный продюсер телеканала "Прямой" Алексей Семенов входит в штаб кандидата в президенты Петра Порошенко.

Украинцы назвали сроки для выполнения обещаний нового президента ЦИК заявил о возможном срыве голосования на участках в зоне ООС
Выборы 2019 Дебаты Зеленского и Порошенко: главное Результаты выборов президента Украины
Новости Украины Порошенко Зеленский Министерство внутренних дел Украинывыборы
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь