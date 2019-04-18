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В МВС нагадали про часткову "тишу" 19 квітня

Новини » Вибори 2019    18.04.2019 - 14:46
В МВС нагадали про часткову "тишу" 19 квітня
Фото: Іван Варченко (mvs.gov.ua)

Завтра заборонено поширювати дані соцопитувань

Завтра, 19 квітня, в Україні починається частковий "режим тиші" перед виборами 2019. Про це заявив радник міністра внутрішніх справ Іван Варченко під час брифінгу.

"Режим тиші" стосується соціологічних опитувань та опитувань громадської думки. 

"Шановні соціологи, ЗМІ, пам’ятайте, що у п’ятницю вже заборонено публікацію будь-яких матеріалів з соціологічними рейтингами кандидатів. Сьогодні ми завершуємо епопею боротьби рейтингів", - сказав Варченко.

Крім того, "день тиші" в Україні буде 20 квітня безпосередньо перед днем тиші. 

"Кандидати на посаду президента України і члени їхніх команд, зніміть, будь ласка, фейкову рекламу, яка не прикрашає ані вас, ані ваші команди на "день тиші" - 20 квітня і на день голосування 21 квітня. Нехай у нас не буде "Прибери Порох" або "Думай". Усі розуміють, за що "треба думати" і "який порох треба прибрати". Давайте утримаємося від подібних речей, недостатньо етичних речей", - додав Варченко.

Раніше повідомлялося, що виборцям почали надходити телефонні дзвінки з проханням підтримати кандидата в президенти Петра Порошенко.

РБК-Україна писало, що генеральний продюсер телеканалу "Прямий" Олексій Семенов входить у штаб кандидата в президенти Петра Порошенка.

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