В МВД начали отбор кандидатов для миссий ООН

Министерство внутренних дел начало отбор кандидатов для миротворческих миссий под эгидой Организации объединенных наций (ООН). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД.

Сообщается, что отбор кандидатов начался 4 февраля и продлится на протяжении месяца. При этом, учитывая современную гендерную политику ООН, минимум 20% от количества кандидатов должны составлять женщины.

"Базовые требования ООН к кандидатам: возраст - 25 - 55 лет; практический опыт - от 5 лет (без учета обучения); знание иностранного языка (английский, французский); опыт практического вождения полноприводного автомобиля типа внедорожник, наличие водительского удостоверения категории "В", минимальный водительский стаж - 2 года; владение огнестрельным оружием и компьютерной техникой на уровне пользователя", - сообщили в МВД.

Срок пребывания в миссии ООН составляет один год с возможностью его продления. Также в МВД отметили, что зачисление в резерв Национальной гвардии Украины не гарантирует направление кандидата в миротворческую миссию.

Отмечается, что на данный момент военнослужащие Нацгвардии Украины принимают участие в операциях ООН в Конго, Южном Судане и Кипре.

Ранее РБК-Украина писало, что Украина в рамках миссии НАТО готова отправить 20 военнослужащих в Ирак, после возобновления работы миссии в регионе. Военнослужащие в Ираке будут оказывать консультативные услуги.

Также сообщалось, что представительство ООН в Украине представило план гуманитарной помощи Донбассу почти на 160 млн долларов. Деньги пойдут на помощь жителям Донбасса по обе стороны линии разграничения.