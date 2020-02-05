У МВС почали відбір кандидатів для місій ООН

Міністерство внутрішніх справ розпочало відбір кандидатів для миротворчих місій під егідою Організації об'єднаних націй (ООН). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МВС.

Повідомляється, що відбір кандидатів розпочався 4 лютого і триватиме впродовж місяця. При цьому, враховуючи сучасну гендерну політику ООН, мінімум 20% від кількості кандидатів повинні складати жінки.

"Базові вимоги ООН до кандидатів: вік - 25 - 55 років; практичний досвід - від 5 років (без урахування навчання); знання іноземної мови (англійська, французька); досвід практичного водіння повнопривідного автомобіля типу позашляховик, наявність водійського посвідчення категорії "В", мінімальний водійський стаж - 2 роки; володіння вогнепальною зброєю та комп'ютерною технікою на рівні користувача", - повідомили в МВС

Термін перебування в місії ООН становить один рік з можливістю його продовження. Також у МВС зазначили, що зарахування в резерв Національної гвардії України не гарантує напрямок кандидата у миротворчу місію.

Наголошується, що на даний момент військовослужбовці Нацгвардії України беруть участь в операціях ООН у Конго, Південному Судані та на Кіпрі.

Раніше РБК-Україна писало, що Україна в рамках місії НАТО готова відправити 20 військовослужбовців в Ірак, після відновлення роботи місії в регіоні. Військовослужбовці в Іраку будуть надавати консультативні послуги.

Також повідомлялося, що представництво ООН в Україні презентувало план гуманітарної допомоги Донбасу майже на 160 млн доларів. Гроші підуть на допомогу жителям Донбасу по обидві сторони лінії розмежування.