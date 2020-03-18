МВД переведет сервисные центры в онлайн-режим

Сервисные центры будут работать онлайн до 3 апреля
Сервисные центры Министерства внутренних дел с 19 марта перейдут на работу в онлайн-режиме из-за карантина в Украине, введенного в связи с коронавирусом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр МВС.
По данным МВД, с 19 марта по 3 апреля сервисные центры не будут принимать граждан и работать по отдельному графику. Прием граждан будет проходить по предварительной записи и исключительно для оказания неотложных услуг, в частности:
Также граждане смогут получить некоторые услуги через Электронный кабинет водителя, в частности:
Кроме того, украинцы смогут дистанционно заказать и получить в электронном виде справку о привлечении к уголовной ответственности, а также об отсутствии или наличии судимости.
Напомним, ранее в Минздраве заявили, что не исключают усиление карантина в Украине из-за коронавируса. Также в министерстве призывают граждан соблюдать правила поведения во время карантина.