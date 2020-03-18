МВС переведе сервісні центри в онлайн-режим

Сервісні центри працюватимуть онлайн до 3 квітня
Сервісні центри Міністерства внутрішніх справ з 19 березня перейдуть на роботу в онлайн-режимі через карантин в Україні, введений у зв'язку з коронавірусом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр МВС.
За даними МВС, з 19 березня по 3 квітня сервісні центри не будуть приймати громадян та працюватимуть за окремим графіком. Прийом громадян буде відбуватися за попереднім записом та виключно для надання невідкладних послуг, зокрема:
Також громадяни матимуть змогу отримати деякі послуги через Електронний кабінет водія, зокрема:
Крім того, українці зможуть дистанційно замовити та отримати в електронному вигляді довідку про притягнення до кримінальної відповідальності, а також про відсутність або наявність судимості.
Нагадаємо, раніше в МОЗ заявили, що не виключають посилення карантину в Україні через коронавірус. Також в міністерстві закликають українців дотримувати правил поводження під час карантину.