МВС переведе сервісні центри в онлайн-режим

Сервісні центри Міністерства внутрішніх справ з 19 березня перейдуть на роботу в онлайн-режимі через карантин в Україні, введений у зв'язку з коронавірусом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр МВС.

За даними МВС, з 19 березня по 3 квітня сервісні центри не будуть приймати громадян та працюватимуть за окремим графіком. Прийом громадян буде відбуватися за попереднім записом та виключно для надання невідкладних послуг, зокрема:

реєстрація/перереєстрація та зняття з обліку транспортних засобів тільки для медичних і дипломатичних установ;

перереєстрація транспортного засобу у зв’язку із втратою або викраденням свідоцтва про реєстрацію авто;

відновлення посвідчення водія в разі його втрати або викрадення.

Також громадяни матимуть змогу отримати деякі послуги через Електронний кабінет водія, зокрема:

верифікацію даних посвідчення водія та свідоцтва про державну реєстрацію транспортного засобу;

призначення належного користувача;

перевірку наявності та оплата адміністративних правопорушень;

перевірку транспортного засобу за VIN-кодом;

відновлення та обмін посвідчення водія, проте їх видача буде відбуватися вже після офіційного закінчення карантину.

Крім того, українці зможуть дистанційно замовити та отримати в електронному вигляді довідку про притягнення до кримінальної відповідальності, а також про відсутність або наявність судимості.

Нагадаємо, раніше в МОЗ заявили, що не виключають посилення карантину в Україні через коронавірус. Також в міністерстві закликають українців дотримувати правил поводження під час карантину.