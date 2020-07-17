В МВД хотят внедрить сеть частных видеокамер в государственную систему

Один из торговых центров столицы уже дал согласие
В МВД подготовили законопроект, который позволит соединить сеть частных и государственных видеокамер в одну систему наблюдения. Ведомство рассчитывает таким образом значительно снизить уровень уличной преступности
Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в эфире "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина 24".
По его словам, один из крупных ТРЦ Киева уже дал согласие подключить свои камеры к государственной системе.
"Относительно борьбы с уличной преступностью. Я прошу владельцев всех ресторанов и торговых центров, подключайте ваши видеокамеры к системам "Безопасный город" ваших городов, чтобы мы могли увеличить количество камер", - заявил Геращенко.
По его словам, только в Киеве работает сегодня 6700 видеокамер, установленных за счет городского бюджета. В городах других стран общее количество камер достигает нескольких миллионов.
"Невозможно преступнику будет что-то сделать. Каждый его шаг будет виден с 10-ти точек. Мы стремимся к этому. Мы готовим закон, который будет называться "Безопасное государство", - добавил он.
Напомним, ранее сообщалось, что в местах несвободы планируют использовать системы видеонаблюдения, портативные видеорегистраторы при применении мер принуждения, чтобы бороться с насилием в правоохранительных органах.
Также РБК-Украина писало, что 1 июня в Киеве заработала система автофиксации нарушений правил дорожного движения, правонарушения в столице фиксируют 20 камер.