У МВС хочуть запровадити мережу приватних відеокамер у державну систему

У МВС підготували законопроект, який дозволить з'єднати мережу приватних і державних відеокамер в одну систему спостереження. Відомство розраховує таким чином значно знизити рівень вуличної злочинності

Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко в ефірі "Свобода слова Савіка Шустера" на каналі "Україна 24".

За його словами, один з великих ТРЦ Києва вже дав згоду підключити свої камери до державної системи.

"Щодо боротьби з вуличною злочинністю. Я прошу всіх власників ресторанів і торгових центрів, підключайте ваші відеокамери до систем "Безпечне місто" ваших міст, щоб ми могли збільшити кількість камер", - заявив Геращенко.

За його словами, тільки в Києві працює сьогодні 6700 відеокамер, встановлених коштом міського бюджету. У містах інших країн загальна кількість камер досягає кількох мільйонів.

"Неможливо злочинцю буде щось зробити. Кожен його крок буде видно з 10-ти точок. Ми прагнемо до цього. Ми готуємо закон, який буде називатися "Безпечна держава", - додав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у місцях несвободи планують використовувати системи відеоспостереження, портативні відеореєстратори при застосуванні заходів примусу, щоб боротися з насильством в правоохоронних органах.

Також РБК-Україна писало, що 1 червня в Києві запрацювала система автофіксації порушень правил дорожнього руху, правопорушення в столиці фіксують 20 камер.