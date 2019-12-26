МВД хочет в разы повысить штрафы за нарушение ПДД

Министерство внутренних дел Украины инициирует рассмотрение вопроса о повышении суммы штрафов за отдельные нарушения Правил дорожного движения. Как передает РБК-Украина, об этом сообщил заместитель главы МВД Антон Геращенко.

По его словам, речь идет о штрафах за некоторые правонарушения с высокой степенью общественной опасности. Одно из таких нарушений - превышение скорости.

"Предлагаем увеличить размеры штрафов за ряд административных правонарушений: за превышение максимально разрешенной скорости движения более чем на 50 км/ч - 3400 грн (сейчас 510 грн); за оставление места ДТП - 3400 грн (сейчас 255 грн) и предусмотреть возможность лишения права управления транспортными средствами на срок 6 месяцев", - сказал он.

Также в разы может вырасти сумма штрафа за управление авто лицом, не имеющим на это права - с 510 грн до 10200 грн.

Кроме того, МВД выступает за снижение порога превышения скорости движения с которого наступает административная ответственность с 20 км до 10 км. Также есть предложение не относить управления транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения к уголовным проступкам.

"Если наезд на человека был совершен водителем под воздействием алкоголя или наркотических средств, тогда ответственность будет еще больше", - уточнили в МВД.

Напомним, Национальная полиция Украины с 20 ноября добавила еще 57 новых участков на дорогах, где будут фиксировать нарушения скоростного режима радарами TruCAM.