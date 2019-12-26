МВС хоче в рази підвищити штрафи за порушення ПДР

Міністерство внутрішніх справ України ініціює розгляд питання про підвищення суми штрафів за окремі порушення Правил дорожнього руху. Як передає РБК-Україна, про це повідомив заступник глави МВС Антон Геращенко.

За його словами, йдеться про штрафи за деякі правопорушення з високим ступенем суспільної небезпеки. Одне із таких порушень - перевищення швидкості.

"Пропонуємо збільшити розміри штрафів за низку адміністративних правопорушень: за перевищення максимально дозволеної швидкості руху більш ніж на 50 км/год - 3400 грн (наразі 510 грн); за залишення місця ДТП - 3400 грн (наразі 255 грн) та передбачити можливість позбавлення права керування транспортними засобами на строк 6 місяців", - сказав він.

Також у рази може зрости сума штрафу за керування авто особою, яка не має на це права - із 510 грн до 10200 грн.

Крім того, МВС виступає за зниження порогу перевищення швидкості руху з якого настає адміністративна відповідальність - із 20 км до 10 км. Також є пропозиція не відносити керування транспортними засобами у стані алкогольного сп’яніння до кримінальних проступків.

"Якщо наїзд на людину був вчинений водієм під впливом алкоголю або наркотичних засобів, тоді відповідальність буде ще більшою", - уточнили в МВС.

Нагадаємо, Національна поліція України з 20 листопада додала ще 57 нових ділянок на дорогах, де будуть фіксувати порушення швидкісного режиму радарами TruCAM.