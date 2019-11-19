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На дорогах Украины увеличивают число радаров TruCAM

Новости » Общество     19.11.2019 - 11:26
На дорогах Украины увеличивают число радаров TruCAM
Иллюстративное фото (twitter.com/salajean)

С 20 ноября на дорогах будут работать 115 радаров TruCAM

Национальная полиция Украины с 20 ноября добавит еще 57 новых участков на дорогах, где будут фиксировать нарушение скоростного режима радарами TruCAM. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на патрульную полицию

Сообщается, что с завтрашнего дня на дорогах Украины будет работать 115 приборов TruCAM, а измерения будут проводиться на 186 участках.

Фото: карта TruCAM (patrol.police.gov.ua)

В полиции добавили, что карта радаров публикуется на сайте и в социальных сетях, также на дорогах установлены соответствующие знаки, которые предупреждают о фото- и видеофиксации нарушений. Кроме того, в местах фиксации нарушений обычно стоит служебный автомобиль с включенными синими проблесковыми маячками.

Также сообщается, что с октября 2018 года патрульные привлекли к ответственности более 350 000 нарушителей.

Напомним, ранее сообщалось, что официально опубликован закон о штрафах за перевозку детей без автокресел. В частности, нарушение правил перевозки детей грозит штрафом в размере 30 необлагаемых минимумов доходов граждан - 510 гривен.

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