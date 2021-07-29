МВД хочет передать полиции контроль за автоперевозчиками

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский заявил, что Национальная полиция присоединится к контролю за автоперевозчиками. Также, по его словам, запланировано создание площадок автоматической фиксации нарушений габаритно-весового контроля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД Украины .

"Мы достигли договоренности с руководством Министерства инфраструктуры относительно того, что полиция присоединится к защите и сохранению украинских дорог", - сказал Монастырский на совместном заседании президиума Конгресса местных и региональных властей при президенте Украины и Национального совета реформ.

Министр отметил, что Нацполиции будут переданы функции контроля за соблюдением автоперевозчиками требований законодательства и норм на автомобильном транспорте.

"Это касается как международных автомобильных перевозок пассажиров и грузов, так и внутренних перевозок, габаритного контроля, контроля за режимом труда и отдыха", - добавил он.

По его словам, также планируется построить в Украине около 100 высокоточных площадок автоматической фиксации нарушений габаритно-весовых норм. Эти площадки предполагается строить за счет бюджетов местных общин.