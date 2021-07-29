МВС хоче передати поліції контроль за автоперевізниками
Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський заявив, що Національна поліція приєднається до контролю за автоперевізниками. Також, за його словами, заплановано створення майданчиків автоматичної фіксації порушень габаритно-вагового контролю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МВС України.
"Ми досягли домовленості з керівництвом Міністерства інфраструктури щодо того, що поліція приєднається до захисту і збереження українських доріг", - сказав Монастирський на спільному засіданні Президії Конгресу місцевих і регіональних влад при Президентові України та Національної ради реформ.
Міністр зазначив, що Нацполіції будуть передані функції контролю за дотриманням автоперевізниками вимог законодавства і норм на автомобільному транспорті.
"Це стосується як міжнародних автомобільних перевезень пасажирів і вантажів, так і внутрішніх перевезень, габаритного контролю, контролю за режимом праці та відпочинку", - додав він.
За його словами, також планується побудувати в Україні близько 100 високоточних майданчиків автоматичної фіксації порушень габаритно-вагових норм. Ці майданчики передбачається будувати коштом бюджетів місцевих громад.