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МВС хоче передати поліції контроль за автоперевізниками

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Київ, Четвер 29 липня 2021 17:46
МВС хоче передати поліції контроль за автоперевізниками Фото: глава МВС України Денис Монастирський (mvs.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський заявив, що Національна поліція приєднається до контролю за автоперевізниками. Також, за його словами, заплановано створення майданчиків автоматичної фіксації порушень габаритно-вагового контролю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МВС України.

"Ми досягли домовленості з керівництвом Міністерства інфраструктури щодо того, що поліція приєднається до захисту і збереження українських доріг", - сказав Монастирський на спільному засіданні Президії Конгресу місцевих і регіональних влад при Президентові України та Національної ради реформ.

Міністр зазначив, що Нацполіції будуть передані функції контролю за дотриманням автоперевізниками вимог законодавства і норм на автомобільному транспорті.

"Це стосується як міжнародних автомобільних перевезень пасажирів і вантажів, так і внутрішніх перевезень, габаритного контролю, контролю за режимом праці та відпочинку", - додав він.

За його словами, також планується побудувати в Україні близько 100 високоточних майданчиків автоматичної фіксації порушень габаритно-вагових норм. Ці майданчики передбачається будувати коштом бюджетів місцевих громад.

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Міністерство внутрішніх справ України полиция транспорт
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