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МВД Грузии расследует захват банка как террористический акт

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Кварели, Четверг 09 сентября 2021 21:30
МВД Грузии расследует захват банка как террористический акт Фото: захват банка в Грузии расследуют как теракт (фото facebook.com NEWSGEORGIA)
Автор: Дмитрий Левицкий

Министерство внутренних дел Грузии заявило о начале расследования захвата отделения банка в Кварели. Правоохранители возбудили уголовное дело по трем статьям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД Грузии.

В частности, захват банковского отделения квалифицировали как террористический акт. Мужчине, который с оружием ворвался в банк и захватил 13 заложников, требуя большую сумму денег, уже предъявили обвинение.

"В результате переговоров нападавший постепенно освободил всех заложников, после чего правоохранители арестовали его на месте в качестве подозреваемого. В результате инцидента никто не пострадал", - заявили в МВД.

Напомним, сегодня в грузинском Кварели мужчина с гранатой ворвался в отделение банка.

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Грузия Теракт Захват заложников
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