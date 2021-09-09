МВД Грузии расследует захват банка как террористический акт

Министерство внутренних дел Грузии заявило о начале расследования захвата отделения банка в Кварели . Правоохранители возбудили уголовное дело по трем статьям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД Грузии .

В частности, захват банковского отделения квалифицировали как террористический акт. Мужчине, который с оружием ворвался в банк и захватил 13 заложников, требуя большую сумму денег, уже предъявили обвинение.

"В результате переговоров нападавший постепенно освободил всех заложников, после чего правоохранители арестовали его на месте в качестве подозреваемого. В результате инцидента никто не пострадал", - заявили в МВД.