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МВС Грузії розслідує захоплення банку як терористичний акт

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Кварелі, Четвер 09 вересня 2021 21:30
МВС Грузії розслідує захоплення банку як терористичний акт Фото: захоплення банку в Грузії розслідують як теракт (facebook.com NEWSGEORGIA)
Автор: Дмитро Левицький

Міністерство внутрішніх справ Грузії заявило про початок розслідування захоплення відділення банку у Кварелі. Правоохоронці порушили кримінальну справу за трьома статтями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МВС Грузії.

Зокрема, захоплення банківського відділення кваліфікували як терористичний акт. Чоловіку, який зі зброєю увірвався в банк та захопив 13 заручників, вимагаючи велику суму грошей, вже висунули звинувачення.

"В результаті перемовин нападник поступово звільнив всіх заручників, після чого правоохоронці арештували його на місці як підозрюваного. В результаті інциденту ніхто не постраждав", - заявили в МВС.

Нагадаємо, сьогодні у грузинському Кварелі чоловік з гранатою увірвався до відділення банку.

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Грузія Теракт Захоплення заручників
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