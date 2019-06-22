МВД Грузии расследует нападение на российских журналистов

Министерство внутренних дел Грузии начало расследование нападения на российских журналистов, представителей одного из пропагандистских каналов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Sputnik Грузия".

По данным издания, следствие ведется по двум статьям: "препятствование журналисткой деятельности" и "насилие, совершенное группой лиц в отношении двух или более человек".

Данные статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет, штраф или исправительные работы.

Ранее сообщалось, что в Тбилиси несколько молодых людей якобы попытались избить членов съемочной группы телеканала "Россия 24", но журналистам пришел на помощь местный житель, никто не пострадал.

Напомним, 22 июня, в Грузии возобновилась акция протеста у здания парламента в Тбилиси. Как сообщается, несколько сотен протестующих собрались под зданием грузинского парламента и требуют освободить всех задержанных во время прошлых демонстраций.

В тоже время прокуратура Грузии изучает факты возможного превышения полномочий правоохранителями во время разгона акции протеста в Тбилиси ночью 21 июня. В частности проверяется целесообразность применения полицией слезоточивого газа и резиновых пуль во время разгона протеста под зданием грузинского парламента.