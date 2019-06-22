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МВС Грузії розслідує напад на російських журналістів


Кілька молодих людей нібито спробували побити членів знімальної групи телеканалу "Росія 24"

Міністерство внутрішніх справ Грузії почало розслідування нападу на російських журналістів, представників одного з пропагандистських каналів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Sputnik Грузія".

За даними видання, слідство ведеться за двома статтями: "перешкоджання журналістській діяльності" та "насильство, вчинене групою осіб щодо двох або більше осіб".

Зазначені статті передбачають покарання у вигляді позбавлення волі строком до двох років, штраф або виправні роботи.

Раніше повідомлялося, що в Тбілісі кілька молодих людей нібито спробували побити членів знімальної групи телеканалу "Росія 24", але журналістам прийшов на допомогу місцевий житель, ніхто не постраждав.

Нагадаємо, 22 червня, у Грузії поновилася акція протесту біля будівлі парламенту в Тбілісі. Як повідомляється, кілька сотень протестувальників зібралися під будівлею грузинського парламенту і вимагають звільнити всіх затриманих під час минулих демонстрацій.

Водночас прокуратура Грузії вивчає факти можливого перевищення повноважень правоохоронцями під час розгону акції протесту в Тбілісі вночі 21 червня. Зокрема перевіряється доцільність застосування поліцією сльозоточивого газу і гумових куль під час розгону протесту під будівлею грузинського парламенту.

 

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