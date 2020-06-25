В МВД говорят, что водительские права уже нельзя купить

В Министерстве внутренних дел (МВД) заявили, что побороли проблему покупки водительских прав в Украине. Этому помогла новый проект - в каждой машине экзаменатора есть видеокамера, и хранится запись того, как человек сдает на права.

Об этом рассказал в интервью РБК-Украина заместитель главы МВД Антон Геращенко.

По его словам, эту проблему побороли последние пять лет. Теперь все тесты есть в интернете, и каждый желающий может пройти.

"Это надо быть очень глупым товарищем, чтобы не справиться с этим", - сказал он.

Напомним, с 22 мая сервисные центры МВД возобновили проведение практических экзаменов на водительские права..Они не работали в рамках введения карантина.

Ранее сообщалось, что Министерство внутренних дел готовит ужесточение наказания для водителей, которые постоянно превышают скорость на дорогах, их будут лишать водительских прав.

Отметим, для водителей запустили удобный сервис оперативных уведомлений о штрафах.