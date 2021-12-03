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МВД готово выдать паспорта воевавшим на Донбассе иностранцам. Только Рада должна принять закон

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Киев, Пятница 03 декабря 2021 14:40
МВД готово выдать паспорта воевавшим на Донбассе иностранцам. Только Рада должна принять закон Фото: глава МВД Денис Монастырский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

На рассмотрении в Раде лежит законопроект о предоставлении гражданства участникам боевых действий - иностранцам, которые защищают территориальную целостность и независимость государства. МВД сообщило, что готово выдать эти паспорта после принятия закона.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу министерства.

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский заявил, чтобы получить украинское гражданство, надо выйти с иностранного.

"Некоторые страны блокируют выход из своего гражданства, особенно тем, кто воевал в восточной части нашей страны. Законопроект №5630 впервые позволит получить ID-карточку бойцам, которые воевали или воюют на Донбассе. Эта проблема существует 8 лет. Это будет большой шаг в восстановлении справедливости в отношении граждан-иностранцев - участников боевых действий", - сказал он.

Напомним, Верховная рада Украины в первом чтении поддержала упрощение предоставления украинского гражданства для некоторых категорий лиц. Речь идет об иностранных бойцах АТО и россиянах, преследуемых по политическим мотивам. Должно быть еще и второе чтение.

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Министерство внутренних дел Украины Донбасс
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