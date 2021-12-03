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МВС готове видати паспорти іноземцям, які воювали на Донбасі. Тільки Рада має прийняти закон

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Київ, П'ятниця 03 грудня 2021 14:40
МВС готове видати паспорти іноземцям, які воювали на Донбасі. Тільки Рада має прийняти закон Фото: голова МВС Денис Монастирський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

На розгляді в Раді лежить законопроект щодо надання громадянства учасникам бойових дій - іноземцям, які захищають територіальну цілісність та незалежність держави. МВС повідомило, що готове видати ці паспорти після ухвалення закону.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу міністерства.

Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський заявив, щоб отримати українське громадянство, треба вийти з іноземного.

"Деякі країни блокують вихід із свого громадянства, особливо тим, хто воював у східній частині нашої країни. Законопроект №5630 вперше дозволить отримати ID-картку бійцям, які воювали чи воюють на Донбасі. Ця проблема існує 8 років. Це буде великий крок у відновленні справедливості щодо громадян-іноземців - учасників бойових дій", - сказав він.

Нагадаємо, Верховна рада України в першому читанні підтримала спрощення надання українського громадянства для деяких категорій осіб. Йдеться про іноземних бійців АТО і росіян, яких переслідують з політичних мотивів. Має бути ще й друге читання.

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Міністерство внутрішніх справ України Донбас
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