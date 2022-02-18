МВД: главари "ЛДНР" записали видео об эвакуации 16 февраля, после чего начали обстрелы

В МВД отметили, что после записи видео 16 февраля со стороны боевиков начался массированный обстрел населенных пунктов Донбасса.

"Сегодня продолжили обстрелы, обнародовали заготовленное видео, а также начали "харасить" местное население Донецка и Луганска уличной стрельбой, чтобы стимулировать людей садиться в эвакуационные автобусы на Ростов", - говорится в сообщении.

В МВД предупредили, что во время эвакуации боевики могут прибегнуть к терактам.

"Хочется надеяться, что инстинкт самосохранения людей сработает и они не будут садиться в эти автобусы, чтобы не стать сакральными жертвами терактов (вероятно спланированных боевиками), в которых так нуждается сейчас российская пропагандистская машина", - говорится в сообщении.