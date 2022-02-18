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МВД: главари "ЛДНР" записали видео об эвакуации 16 февраля, после чего начали обстрелы

Автор: Артур Родивилов

Пророссийские главари в ОРДЛО заранее подготовили свое "эвакуационное видео". Анализ метаданных видеофайла, осуществленный Киберполом, четко подтверждает дату его создания - 16.02.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на первого заместителя министра внутренних дел Евгения Енина в Facebook.

В МВД отметили, что после записи видео 16 февраля со стороны боевиков начался массированный обстрел населенных пунктов Донбасса.

"Сегодня продолжили обстрелы, обнародовали заготовленное видео, а также начали "харасить" местное население Донецка и Луганска уличной стрельбой, чтобы стимулировать людей садиться в эвакуационные автобусы на Ростов", - говорится в сообщении.

В МВД предупредили, что во время эвакуации боевики могут прибегнуть к терактам.

"Хочется надеяться, что инстинкт самосохранения людей сработает и они не будут садиться в эти автобусы, чтобы не стать сакральными жертвами терактов (вероятно спланированных боевиками), в которых так нуждается сейчас российская пропагандистская машина", - говорится в сообщении.

Напомним, в штабе ООС предполагают, что оккупанты могут использовать эвакуацию для проведения терактов, чтобы обвинить в этом Украину.

Кроме того, украинская разведка узнала о заминировании ряда объектов в Донецке.

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