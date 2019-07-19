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МВС в день виборів вперше застосує систему авіаційної безпеки

Новини » Вибори 2019    19.07.2019 - 18:38
МВС в день виборів вперше застосує систему авіаційної безпеки
Фото: Арсен Аваков (РБК-Україна)

У день виборів буде задіяно додатково 132 500 співробітників МВС

У день голосування на виборах у Верховну раду, які відбудуться 21 липня, правоохоронці вперше  застосують систему авіаційної безпеки Міністерства внутрішніх справ (МВС). Про це повідомив голова МВС Арсен Аваков у Facebook.

За його словами, в день виборів буде задіяно додатково 132 500 співробітників МВС (Національної поліції, Національної гвардії, прикордонної, міграційної, рятувальної служб), включаючи оперативне чергування груп швидкого реагування, спецназ і вперше систему авіаційної безпеки МВС.

Крім того, правоохоронці посилили контроль державного кордону, протипожежні та піротехнічні підрозділи. Всі ЦОВВ працюють у надзвичайному режимі і готові прийти на допомогу і забезпечити захист і безпеку.

Нагадаємо, Національна поліція станом на 18 липня, за три дні до парламентських виборів, вже зареєструвала 5 308 повідомлень про вчинення правопорушень виборчого законодавства. Зокрема, слідчі підрозділи Національної поліції почали 273 кримінальних виробництва, пов'язаних з порушеннями виборчого законодавства.

Також розпочато 111 кримінальних проваджень за фактом підкупу виборців. 62 справи - це обіцянка виборцям грошової винагороди за їх волевиявлення в інтересах окремого кандидата в депутати, в основному обираються за мажоритарною виборчою системою.

 

 

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