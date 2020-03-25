В Украину за сутки вернулись еще более 11 тысяч человек

Иллюстративное фото (flyuia.com)

Украинцы продолжают возвращаться из-за пандемии коронавируса

Из-за пандемии коронавируса в Украину за минувшие сутки вернулись еще более 11 тысяч человек. Об этом говорится в сообщении на правительственном портале.

Сообщается, что за прошедшие сутки украинскую границу пересекли почти 19 000 человек, из которых более 11 000 человек - это украинцы, вернувшиеся из-за границы. Также на выезд оформили 2370 иностранцев, а в страну из-за карантина не пустили почти 30 иностранных граждан.

"За сутки пограничники во взаимодействии с представителями санитарно-карантинных подразделений провели температурный скрининг и опросы о состоянии здоровья около 13000 человек. Кроме того, в установленном порядке оформлялись информативные согласия и памятки о самоизоляции", - говорится в сообщении.

Напомним, с 27 марта Украина полностью закрывает государственную границу для пассажирских перевозок. По словам премьера Дениса Шмыгаля, это необходимо, чтобы предотвратить попадание коронавируса и его распространение.

Украинское правительство сегодня продлило карантин еще на 30 дней в связи с пандемией коронавируса.