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МВД Беларуси заявило о задержании 774 протестующих

Автор: Анастасия Рокитна

В Беларуси протестовали около 22 тысяч человек. Министерство внутренних дел заявило о задержании 774 гражданина.

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Об этом сообщает пресс-служба МВД.

В МВД заявили, что правоохранители в Бресте использовали в отношении протестующих водомет. Также в МВД заявили о нападениях на милицейских.

"Всего вчера за нарушение законодательства о массовых мероприятиях задержаны 774 гражданина (из них в Минске - более 500). До рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям в места содержания задержанных водворены 544 человека", - говорится в сообщении.

РБК-Украина писало, что после применения водомета в Бресте силовики в форме без опознавательных знаков начали жестко задерживать участников протеста. При этом у некоторых силовиков очевидцы заметили оружие.

Также сообщалось, что вблизи поселка Дрозды в Минске силовики открыли огонь в воздух, чтобы отогнать демонстрантов.

Кроме этого в МВД сообщали, что в Беларуси были задержаны 250 участников акций протеста.

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