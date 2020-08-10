МВД Беларуси: ситуация в стране контролируемая

Белорусская милиция полностью контролирует ситуацию в Минске и областях, где вспыхнули массовые протесты. Однако обобщенной информации о ситуации пока нет.

Такое заявление сделала официальный представитель Министерства внутренних дел Беларуси Ольга Чемоданова в комментарии журналистам БелТА.

Местные СМИ также сообщают, что в Минск прибудут дополнительные кареты скорой помощи.

Кроме того, МВД перевело на усиленный режим весь личный состав белорусской милиции, а также задействованы дополнительные силы.

Добавим, что в некоторых городах Беларуси силовики опустили щиты и не трогают протестующих:

Жодино;

Пинск;

Кобрин;

Новополоцк;

Лида;

Бобруйск.

Напомним, массовые акции протесты охватили Беларусь после завершения выборов президента; по предварительным данным ЦИК, победу на выборах снова приобретает действующий президент Александр Лукашенко.

В Минске ситуация самая горячая, там силовики применяют для разгона протестующих водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули.