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Музика, книги і не тільки. У Києві запровадили обмеження, пов'язані з російською мовою

Фото: у Києві запровадили обмеження, пов'язані з російською мовою (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Київська міська рада запровадила заборону на пісні та інші російськомовні культурні продукти у публічних місцях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу міськради.

Як пояснив депутат Київської міськради Вадим Васильчук, такі заходи вжили, щоб захистити український інформаційний простір від впливу держави-агресора.

"Фактично, передбачено заборонити публічне висвітлення та демонстрацію російськомовних товарів та послуг. Це книги, художні альбоми, аудіовізуальні твори, музичні звукозаписи, вироби художніх промислів, театральні та циркові вистави, концерти та послуги. Російська - мова країни-агресора, і їй не місце у серці нашої столиці", - зазначив депутат.

Він уточнив, що під обмеження підпадають і об'єкти матеріальної та духовної культури, які мають художнє, історичне, етнографічне та наукове значення і підлягають охороні відповідно до законодавства України.

Нагадаємо, ще минулого року Конотопська міська рада (Сумська область) ухвалила рішення про заборону російської музики в публічних місцях.

Також ми писали, що Верховна рада України підтримала законопроект про заборону публічного транслювання російської музики у громадських місцях та медіа.

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КиївмузикапісніВійна Росії проти України