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В Конотопе запретили включать русскую музыку в публичных местах

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Украина, Пятница 03 июня 2022 17:57
В Конотопе запретили включать русскую музыку в публичных местах Фото: Конотоп (facebook.com)
Автор: Евгений Прокопенко

Конотопский городской совет (Сумская область) принял решение о запрете русской музыки в публичных местах. Теперь включать российский контент в общественном транспорте, в магазине, на рынке, в кафе, ресторане и в других публичных местах в Конотопе запрещено.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на городского голову Конотопа Артема Сменіхіна.

"С сегодняшнего дня, решением исполкома Конотопского горсовета, запрещена трансляция и публичное прослушивание русскоязычного музыкального контента на территории нашей общины", - написал Семенихин.

Напомним, нардепы предложили запретить на территории Украины публичные исполнения, показ, демонстрацию и публичное оповещение фонограмм, видеограмм и музыкальных клипов, в которых граждане РФ исполняют песни с текстом.

Также в Украине хотят запретить публичное воспроизведение песен российских артистов однако для некоторых исполнителей, граждан страны-агрессора, сделают исключения.

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Конотоп
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