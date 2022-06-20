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Запрет русской музыки в Украине: ответы на главные вопросы

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Понедельник 20 июня 2022 18:37
Запрет русской музыки в Украине: ответы на главные вопросы Фото: запрет русской музыки в Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Верховная рада Украины недавно поддержала законопроект о запрете публичного транслирования русской музыки в общественных местах, а также медиа. В то же время запрет не коснется ряда певцов страны-оккупанта.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Центра противодействия дезинформации.

В ЦПД решили ответить на самые популярные вопросы среди украинцев относительно запрета российской музыки.

В России есть нормальные певцы:

Законопроект не касается певцов, которые находятся в перечне музыкальных исполнителей, осуждающих войну против Украины. Список сейчас создается и вскоре станет публичным.

Что насчет бывших российских групп и старых клипов:

"Закон касается песен и клипов исполнителей, которые являются гражданами РФ, или стали ими после 1991 года, и публично поддерживают войну в Украине. Исключение - бывшие граждане РФ, которые живы или на момент смерти не поддерживали войну в Украине”, - отметили в ЦПД.

Что будет с концертами российских певцов:

Запрет касается и гастролей российских артистов, однако исключением будут исполнители, которые попадут в "белый" список.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Верховная рада Украины поддержала законопроект о запрете русской музыки в общественных местах и медиа.

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