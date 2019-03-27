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Мужская сборная Украины по биатлону увеличила квоту на следующий сезон

Новости » Спорт    27.03.2019 - 09:14
Мужская сборная Украины по биатлону увеличила квоту на следующий сезон
Фото: украинские биатлонисты (facebook.com/biathlon.com.ua)

Женщины сохранили свои позиции

Мужская сборная Украины увеличила квоту по итогам Кубка мира 2018/2019. Об этом сообщает tribuna.com.

Заняв 10 место на Кубке наций украинские биатлонисты получили возможность в следующем сезоне задействовать в гонках по 5 биатлонистов.

Женская сборная Украины сохранила квоту на следующий сезон. Украинки заняли 7 место, что на одну позицию ниже позиции в Кубке наций сезоном ранее. Украинки также будут иметь возможность использовать в гонках по 5 биатлонисток.

Напомним, в прошлом сезонне мужская и женская сборные Украины по биатлону потеряли квоты, пропустив заключительный этап Кубка мира в российской Тюмени.

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