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Чоловіча збірна України з біатлону збільшила квоту на наступний сезон

Новини » Спорт    27.03.2019 - 09:14
Чоловіча збірна України з біатлону збільшила квоту на наступний сезон
Фото: українські біатлоністи (facebook.com/biathlon.com.ua)

Жінки зберегли свої позиції

Чоловіча збірна України збільшила квоту за підсумками Кубка світу 2018/2019. Про це повідомляє tribuna.com.

Зайнявши 10 місце на Кубку націй українські біатлоністи здобули можливість в наступному сезоні задіяти в гонках по 5 біатлоністів.

Жіноча збірна України зберегла квоту на наступний сезон. Українки посіли 7 місце, що на одну позицію нижче позиції в Кубку націй сезоном раніше. Українки також матимуть можливість використовувати в гонках по 5 біатлоністок.

Нагадаємо, минулого сезону чоловіча та жіноча збірні України з біатлону втратили квоти, пропустивши заключний етап Кубка світу в російської Тюмені.

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