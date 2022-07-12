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Мужская сборная Украины по биатлону начала тренировки в Оберхофе

Новина українською →
Германия, Вторник 12 июля 2022 13:58
Мужская сборная Украины по биатлону начала тренировки в Оберхофе Фото: Мужская сборная Украины с Дарьей Блашко (facebook.com/biathlon.com.ua)
Автор: Антон Федорцив

Тренировочный сбор мужской национальной команды Украины по биатлону начался в немецком Оберхофе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Biathlonworld.

Украинские биатлонисты начали второй сбор. В составе команды 6 спортсменов, а также представительница женской сборной Дарья Блашко.

Все они тренируются под руководством Юрая Санитры в Оберхофе. Первое тренировочные сборы для Дмитрия Пидручного, Артема Примы, Богдана Цымбала, Антона Дудченко, Тараса Лесюка и Дениса Насыко прошли во Львовской области. Биатлонисты получили спецразрешения на выезд за пределы Украины в условиях войны.

"Всю эту трудную работу мы посвящаем своим болельщикам и всем гражданам, чтобы в такое сложное время они могли порадоваться успехам украинских биатлонистов, ведь биатлон – среди самых популярных видов спорта в Украине. Хочу, чтобы люди смотрели на представителей своей страны и радовались ее успехам", – заявил Санитра.

Ранее Международный союз биатлонистов обнародовал календарь Кубка мира 2022/23. Сезон будет состоять из десяти этапов. Первый раунд начнется 29 ноября в финском Контиолахти.

К слову, ранее составили предварительный гид сезоном 2022/23 в украинской Премьер-лиге.

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