Чоловіча збірна України з біатлону розпочала тренування в Обергофі

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Biathlonworld .

Українські біатлоністи розпочали другий збір. У складі команди 6 спортсменів, а також представниця жіночої збірної Дар'я Блашко.

Усі вони тренуються під керівництвом Юрая Санітри в Обергофі. Перші тренувальні збори для Дмитра Підручного, Артема Прими, Богдана Цимбала, Антона Дудченка, Тараса Лесюк і Дениса Насико пройшли на Львівщині. Біатлоністи отримали спецдозволи на виїзд за межі України в умовах війни.

"Всю цю важку роботу ми присвячуємо своїм уболівальникам і всім громадянам, щоб у такий складний час вони могли порадіти успіхам українських біатлоністів, адже біатлон – серед найпопулярніших видів спорту в Україні. Хочу, щоб люди дивилися на представників своєї країни та раділи її успіхам", – заявив Санітра.

Раніше Міжнародний союз біатлоністів оприлюднив календар Кубка світу 2022/23. Сезон складатиметься з десяти етапів. Перший раунд розпочнеться 29 листопада у фінському Контіолахті.