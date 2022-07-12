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Чоловіча збірна України з біатлону розпочала тренування в Обергофі

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Німеччина, Вівторок 12 липня 2022 13:58
Чоловіча збірна України з біатлону розпочала тренування в Обергофі Фото: Чоловіча збірна України з Дар'єю Блашко (facebook.com/biathlon.com.ua)
Автор: Антон Федорців

Тренувальний збір чоловічої національної команди України з біатлону розпочався у німецькому Обергофі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Biathlonworld.

Українські біатлоністи розпочали другий збір. У складі команди 6 спортсменів, а також представниця жіночої збірної Дар'я Блашко.

Усі вони тренуються під керівництвом Юрая Санітри в Обергофі. Перші тренувальні збори для Дмитра Підручного, Артема Прими, Богдана Цимбала, Антона Дудченка, Тараса Лесюк і Дениса Насико пройшли на Львівщині. Біатлоністи отримали спецдозволи на виїзд за межі України в умовах війни.

"Всю цю важку роботу ми присвячуємо своїм уболівальникам і всім громадянам, щоб у такий складний час вони могли порадіти успіхам українських біатлоністів, адже біатлон – серед найпопулярніших видів спорту в Україні. Хочу, щоб люди дивилися на представників своєї країни та раділи її успіхам", – заявив Санітра.

Раніше Міжнародний союз біатлоністів оприлюднив календар Кубка світу 2022/23. Сезон складатиметься з десяти етапів. Перший раунд розпочнеться 29 листопада у фінському Контіолахті.

До слова, раніше склали попередній гід сезоном 2022/23 в українській Прем'єр-лізі.

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