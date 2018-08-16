Муженко назвал численность войск РФ на Донбассе

Регулярные войска РФ в 2015 году были переформатированы в 1 и 2 армейский корпуса

Общая численность регулярных войск Российской Федерации (РФ) на Донбассе включительно с боевиками составляет около 32 тысяч человек. Об этом сказал руководитель Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Виктор Муженко в интервью "BBC News Украина".

По его словам, на востоке Украины присутствуют российские регулярные военные формирования. Они в конце 2014 и в 2015 году были переформатированы еще на первый и второй армейские корпуса.

"Общая численность этих войск - около 32 тысяч человек. Также есть более 700 танков, пушки, артиллерийские системы", - сказал Муженко.

Также он отметил, что сейчас украинские военные наблюдают увеличение материальных запасов. В частности, заходят колонны из России, которые перевозят материальные средства, в том числе боеприпасы.

"Интересно, что это не группировка так называемых "ЛНР/ДНР", это регулярные подразделения, которые по своей системе управления подчиняются штабу восьмой общевойсковой армии, дислоцированной в Новочеркасске", - сказал Муженко.

Руководитель Генштаба ВСУ добавил, что кроме того на Донбассе есть наемники, а также военнослужащие регулярных ВС РФ.

Напомним, 15 августа 2018 года Служба безопасности Украины обнародовала видеозапись показаний задержанного в августе этого года гражданина Беларуси, который в 2014 году вошел в ряды незаконных вооруженных формирований на востоке Украины. Боевик, в частности, подтвердил участие кадровых российских офицеров на Донбассе.