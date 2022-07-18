Мужчины-военнослужащие смогут брать декретный отпуск: что известно

Верховная рада в первом чтении поддержала предоставление отпуска мужчинам-военнослужащим для ухода за ребенком, однако есть условие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал народного депутата Алексея Гончаренко.

"Как соавтор законопроекта, считаю, что этот вопрос сейчас является насущным. Поэтому надеюсь законопроект будет окончательно принят уже скоро", - добавляет Гончаренко.

"Речь идет об равных условиях в мирное время и в военное положение", - пишет депутат.

Законопроект предлагает предоставлять декрет мужчинам-военнослужащим, в случае, если его жена также является военнослужащим.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Верховная рада сегодня поддержала запрет на принудительное взыскание долгов за коммунальные услуги.

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