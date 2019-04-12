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В Эфиопии за коррупцию арестовали 59 чиновников

Новости » Общество    12.04.2019 - 23:25
В Эфиопии за коррупцию арестовали 59 чиновников
Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)

Задержанных также обвиняют в экономическом саботаже

Правоохранители Эфиопии арестовали 59 правительственных чиновников по подозрению в коррупции и экономическом саботаже. Об этом заявил генеральный прокурор Берхану Цегайе, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Генпрокурор заявил, что среди арестованных в ходе операции были руководитель и другие сотрудники Государственной службы государственных закупок и утилизации имущества, а также сотрудники  Министерства финансов, экономики и сотрудничества.

"Мы обнаружили имущество, документы на дома, которые находятся в собственности подозреваемых, и которые находятся за пределами их доходов", - заявил Берхану.

После вступления в должность в 2018 году премьер-министр Абий Ахмед пообещал навести порядок в государственных фирмах и вооруженных силах, а также аннулировать большинствро контракты для своего военного промышленного конгломерата METЭC.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в ноябре 2018 года в Эфиопии правоохранители арестовали 36 должностных лиц разведывательной службы страны. Подозреваемых обвиняют в коррупционных схемах и нарушении прав человека. По словам Цегае, расследование длилось более пяти месяцев.

Напомним, в Италии за коррупцию арестовали мэра Фускальдо Джанфранко Рамундо и еще 13 человек. Подозреваемые нанесли государству ущерб на 7,5 млн евро

В число арестованных вошли заместитель мэра, советник муниципалитета, госслужащие и частные предприниматели. В операции по задержанию подозреваемых в коррупции приняли участие более 100 силовиков, в рамках дела конфискованы активы на 215 тыс. евро.

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