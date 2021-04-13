Мужчину с топором задержали возле Букингемского дворца

Полиция Лондона задержала мужчину с топором на центральной улице Мэлл, связывающей Букингемский дворец с Трафальгарской площадью. Правоохранителям показался подозрительным человек с "наступательным оружием".
Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на правоохранительные органы.
По данным издания, инцидент произошел 13 апреля около 18:30 по местному времени (20:30 по Киеву). Мужчину с топором заметил полицейский патруль, находившийся рядом с торговым центром. Офицерам показался подозрительным человек. Его арестовали по подозрению в ношении "наступательного оружия".
В полиции отметили, что задержанному около 40 лет. Другие подробности о его личности и намерениях не сообщаются. В результате инцидента никто не пострадал.
Напомним, 2 февраля в "Эпицентре" Первомайска Николаевской области вспыхнул пожар. Поджигатель пришел в торговый центр с топором и напал на охранника, после чего поджог помещение. В результате происшествия никто не пострадал. Спасатели эвакуировали персонал и посетителей.
Отметим, поджигатель попытался скрыться, но его задержали. Он рассказал правоохранителям, что имел конфликт с директором "Эпицентра". Мужчина специально приехал в Первомайск, чтобы сжечь торговый центр.
Как писало РБК-Украина, подозреваемого в поджоге "Эпицентра" в Первомайске суд арестовал на два месяца без возможности внесения залога.