UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Мужчину с топором задержали возле Букингемского дворца

Автор: РБК-Украина

Полиция Лондона задержала мужчину с топором на центральной улице Мэлл, связывающей Букингемский дворец с Трафальгарской площадью. Правоохранителям показался подозрительным человек с "наступательным оружием".

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на правоохранительные органы.

По данным издания, инцидент произошел 13 апреля около 18:30 по местному времени (20:30 по Киеву). Мужчину с топором заметил полицейский патруль, находившийся рядом с торговым центром. Офицерам показался подозрительным человек. Его арестовали по подозрению в ношении "наступательного оружия".

В полиции отметили, что задержанному около 40 лет. Другие подробности о его личности и намерениях не сообщаются. В результате инцидента никто не пострадал.

Напомним, 2 февраля в "Эпицентре" Первомайска Николаевской области вспыхнул пожар. Поджигатель пришел в торговый центр с топором и напал на охранника, после чего поджог помещение. В результате происшествия никто не пострадал. Спасатели эвакуировали персонал и посетителей.

Отметим, поджигатель попытался скрыться, но его задержали. Он рассказал правоохранителям, что имел конфликт с директором "Эпицентра". Мужчина специально приехал в Первомайск, чтобы сжечь торговый центр.

Как писало РБК-Украина, подозреваемого в поджоге "Эпицентра" в Первомайске суд арестовал на два месяца без возможности внесения залога.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Великобританияинцидент
Читайте также
В Персидском заливе атаке подверглось израильское грузовое судно
Великобритания выходит из карантина: откроют кафе, тренажерные залы и магазины
Британия направила в Северную Ирландию разведку и военных для борьбы с беспорядками
Прогноз погоды