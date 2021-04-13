Чоловіка з сокирою затримали біля Букінгемського палацу

Поліція Лондона затримала чоловіка з сокирою на центральній вулиці Мелл, що зв'язує Букінгемський палац з Трафальгарській площею. Правоохоронцям здався підозрілим людина з "наступальною зброєю".
Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на правоохоронні органи.
За даними видання, інцидент стався 13 квітня близько 18:30 за місцевим часом (20:30 за Києвом). Чоловіка з сокирою зауважив поліцейський патруль, який перебував поруч з торговим центром. Офіцерам здався підозрілим людина. Його заарештували за підозрою в носінні "наступальної зброї".
У поліції зазначили, що затриманому близько 40 років. Інші подробиці про його особистості і наміри не повідомляються. В результаті інциденту ніхто не постраждав.
Нагадаємо, 2 лютого в "Епіцентрі" Первомайська Миколаївської області спалахнула пожежа. Палій прийшов в торговий центр з сокирою і напав на охоронця, після чого підпалив приміщення. В результаті події ніхто не постраждав. Рятувальники евакуювали персонал і відвідувачів.
Відзначимо, палій спробував сховатися, але його затримали. Він розповів правоохоронцям, що мав конфлікт з директором "Епіцентру". Чоловік спеціально приїхав до Первомайська, щоб спалити торговий центр.
Як писало РБК-Україна, підозрюваного в підпалі "Епіцентру" в Первомайську суд заарештував на два місяці без можливості внесення застави.