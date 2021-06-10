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Мужчину, который дал пощечину Макрону, будут судить

Автор: РБК-Украина

Дело мужчины, который дал пощечину президенту Франции Эммануэлю Макрону во время его визита в юго-восточную Францию в начале этой недели, будет вынесено на немедленное рассмотрение в четверг, 10 июня. Арестованный 28-летний Дамьен Т. во время слушаний подтвердил свои действия.

Об этом сообщает Euronews.

Инцидент произошел во время визита лидера Франции в школу гостеприимства Дром. На одном из видео видно, как Макрон здоровается с людьми, пожимая руки, а затем получит пощечину от одного из мужчин.

Вскоре после инцидента были задержаны Дамьен Т. и его соратник Артура К. По словам магистрата, срок их содержания под стражей был продлен.

Как рассказал прокурор Алекс Перрин, подозреваемый, близкий к движению "желтых жилетов" и разделяющий ультраправые мысли, пояснил, что "действовал инстинктивно", чтобы выразить свое недовольство.

Обвиняемые являются членами местных групп, связанных с "боевыми искусствами и средневековьем", сказал прокурор.

До этого Артур К. уже был в суде за незаконное хранение оружия, найденного у него в доме.

Напомним, президент Франции прокомментировал это событие одному из французских изданий.

"Не будем преувеличивать этот инцидент, который я считаю единичным фактом", - сказал он.

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Новости Украины ФранциянападениеЭммануэль Макрон