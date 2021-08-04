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Чоловік, який погрожував підірвати Камбін, був учасником АТО

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Середа 04 серпня 2021 11:46
Чоловік, який погрожував підірвати Камбін, був учасником АТО Фото: глава Нацполіції Ігор Клименко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

Чоловік, якого затримали в Кабінеті міністрів, виявився учасником Антитерористичної операції на сході України. Він погрожував підірвати гранату.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Нацполіції Ігоря Клименка в ході брифінгу.

"Ситуація не стандартна тому, що це був учасник АТО, який пройшов бойові дії, який був два рази поранений, в тому числі і мав черепно-мозкову травму і скоїв цей злочин, бо такі склалися в нього життєві події", - повідомив Клименко.

Як відомо, близько 10 години ранку до будівлі Кабміну зайшов невідомий чоловік, який витягнув з кишені предмет, схожий на вибуховий пристрій, і погрожував його підірвати.

Нагадаємо, на місці правоохоронці проводили перговори з чоловіком. У Києві ввели спеціальну поліцейську операцію.

Найближчі вулиці біля Кабміну перекрили.

Незабаром стало відомо, що чоловіка затримали.

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