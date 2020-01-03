ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Чоловік напав з ножем на людей в парку поряд з Парижем

Новини » Надзвичайні події     03.01.2020 - 16:06
Чоловік напав з ножем на людей в парку поряд з Парижем
Фото: поліція Франції (flickr/Police Nationale)

Поранення отримали щонайменше три людини

Поліція застрелила озброєного ножем чоловіка, який поранив людей у парку поблизу Парижа. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал BFM.

Напад стався в місті Вильжюиф у південно-східній межі французької столиці. Згідно з першими даними, поранення отримали три людини, один з яких знаходиться у важкому стані.

Нагадаємо, раніше у Британії дві людини загинули і один отримав серйозні поранення в результаті нападу з ножем, яке відбулося в неділю, 22 грудня, у місті Кролі в графстві Західний Суссекс.

Крім того, ввечері 29 листопада в Лондоні чоловік, озброєний ножем, почав нападати на людей на мосту. Незабаром на місце події прибули правоохоронці та відкрили стрілянину. Поліцейські вбили нападника, а те, що сталося, назвали терактом. Двоє людей померли в результаті атаки.

РБК-Україна писало, що в Парижі невідомий скоїв збройний напад на трьох поліцейських, нападник був ліквідований правоохоронцями.

У США напали на будинок рабина, є поранені Нападнику на журналістів на суді у справі Шеремета оголосили підозру
Новини України ножнападПариж
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся