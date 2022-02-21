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Мужчин в ОРДЛО заставляют получать оружие под угрозой пыток как "шпионов", - Резников

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Украина , Понедельник 21 февраля 2022 10:32
Мужчин в ОРДЛО заставляют получать оружие под угрозой пыток как "шпионов", - Резников Фото: министр обороны Украины Алексей Резников (УНИАН)
Автор: Каролина Гайдук

Оккупационные власти в отдельных районах Донецкой и Луганской областей принудительно мобилизуют граждан. Министр обороны Украины Алексей Резников отметил, что мужчинам в ОРДЛО угрожают пытками в случае отказа.

Об этом сообщает РБК-Украины, ссылаясь на брифинг министра обороны Украины Алексея Резникова.

По его словам, в ОРДЛО со стороны оккупационных администраций происходит дезинформация и запугивание местного населения.

"Российские оккупационные администрации объявили всеобщую мобилизацию, то есть захватили в заложники мужчин. Добровольно почти никто не хочет участвовать в этом фарсе, поэтому людей заставляют получать оружие, запугивают, что иначе признают украинскими шпионами и будут пытать", - заявил Резников.

Отметим, что на Донбассе началась мобилизация среди несовершеннолетних жителей. Омбудсмен Людмила Денисова призвала Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) и международные правозащитные организации отреагировать на это.

Напомним, что Резников рассказал, что эвакуированные жители ОРДЛО возвращаются обратно.

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Министерство обороны Украины Алексей Резников ОРДЛО
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