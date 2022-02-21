ru ua
Пн, 21 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Чоловіків в ОРДЛО змушують отримувати зброю, погрожуючи тортурам як "шпигунів", - Резніков

Новость на русском →
Україна , Понеділок 21 лютого 2022 10:32
Чоловіків в ОРДЛО змушують отримувати зброю, погрожуючи тортурам як "шпигунів", - Резніков Фото: міністр оборони України Олексій Резніков (УНІАН)
Автор: Кароліна Гайдук

Окупаційна влада в окремих районах Донецької та Луганської областей примусово мобілізує громадян. Міністр оборони України Олексій Рєзніков зазначив, що чоловікам в ОРДЛО погрожують тортурами у разі відмови.

Про це повідомляє РБК-України, посилаючись на брифінг Міністра оборони України Олексія Резнікова.

За його словами, в ОРДЛО з боку окупаційних адміністрацій відбувається дезінформація і залякування населення.

"Російські окупаційні адміністрації оголосили загальну мобілізацію, тобто захопили в заручники чоловіків. Добровільно майже ніхто не хоче брати участь у цьому фарсі, тому людей змушують отримувати зброю, залякують, що інакше визнають українськими шпигунами і катуватимуть", - заявив Резніков.

Зазначимо, що на Донбасі почалася мобілізація серед неповнолітніх жителів. Омбудсмен Людмила Денисова закликала Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) та міжнародні правозахисні організації відреагувати на це.

Нагадаємо, що Резніков розповів, що евакуйовані жителі ОРДЛО повертаються назад.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міністерство оборони України Олексій Резніков ОРДЛО
NEWS
План Росії щодо України розкрито. Міноборони озвучило сценарій агресії
План Росії щодо України розкрито. Міноборони озвучило сценарій агресії
DAILY
Ростислав Шурма: Безповоротні втрати економіки України зараз – 2-3 млрд доларів на місяць
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Ростислав Шурма: Безповоротні втрати економіки України зараз – 2-3 млрд доларів на місяць