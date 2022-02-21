Чоловіків в ОРДЛО змушують отримувати зброю, погрожуючи тортурам як "шпигунів", - Резніков
Окупаційна влада в окремих районах Донецької та Луганської областей примусово мобілізує громадян. Міністр оборони України Олексій Рєзніков зазначив, що чоловікам в ОРДЛО погрожують тортурами у разі відмови.
Про це повідомляє РБК-України, посилаючись на брифінг Міністра оборони України Олексія Резнікова.
За його словами, в ОРДЛО з боку окупаційних адміністрацій відбувається дезінформація і залякування населення.
"Російські окупаційні адміністрації оголосили загальну мобілізацію, тобто захопили в заручники чоловіків. Добровільно майже ніхто не хоче брати участь у цьому фарсі, тому людей змушують отримувати зброю, залякують, що інакше визнають українськими шпигунами і катуватимуть", - заявив Резніков.
Зазначимо, що на Донбасі почалася мобілізація серед неповнолітніх жителів. Омбудсмен Людмила Денисова закликала Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) та міжнародні правозахисні організації відреагувати на це.
Нагадаємо, що Резніков розповів, що евакуйовані жителі ОРДЛО повертаються назад.