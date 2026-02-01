Музей замість правди: як окупанти хочуть зробити з "Азовсталі" символ пропаганди

За словами так званого "псевдомера" міста Антона Кольцова, "Азовсталь" не відновлюватимуть у довоєнному вигляді.

Так, територію комбінату хочуть поділити на три зони: історико-меморіальну, промислову та рекреаційну. В історичній частині планують створити музей історії підприємства, а окремі промислові об’єкти можуть залишити як експонати просто неба.

Основну ж площу "Азовсталі" окупанти мають намір перетворити на так званий постіндустріальний парк із "екологічними та високотехнологічними" виробництвами. Йдеться також про зони відпочинку та комерційні об’єкти.

Водночас українська сторона наголошує: подібні плани є спробою стерти пам’ять про героїчний опір українських військових, для яких "Азовсталь" стала символом незламності у перші місяці повномасштабної війни. За час окупації Маріуполя росіяни системно переписують історію міста, зносять українські пам’ятники та перетворюють місця воєнних злочинів на показові "проєкти відновлення".

Нагадаємо, саме на території "Азовсталі" українські захисники тривалий час стримували переважаючі сили ворога, ставши символом опору та боротьби за Маріуполь.