RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Обстрел Киева ЧС в энергетике Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Музей вместо правды: как оккупанты хотят сделать из "Азовстали" символ пропаганды

Фото: руины "Азовстали" (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Оккупанты планируют создать музейный кластер на месте "Азовстали" в Мариуполе, пытаясь переписать историю и стереть память о героическом сопротивлении украинских защитников.

Как сообщает РБК-Украина, об этом сообщает Мариупольский городской совет.

По словам так называемого "псевдомера" города Антона Кольцова, "Азовсталь" не будут восстанавливать в довоенном виде.

Так, территорию комбината хотят разделить на три зоны: историко-мемориальную, промышленную и рекреационную. В исторической части планируют создать музей истории предприятия, а отдельные промышленные объекты могут оставить как экспонаты под открытым небом.

Основную же площадь "Азовстали" оккупанты намерены превратить в так называемый постиндустриальный парк с "экологическими и высокотехнологичными" производствами. Речь идет также о зонах отдыха и коммерческих объектах.

В то же время украинская сторона отмечает: подобные планы являются попыткой стереть память о героическом сопротивлении украинских военных, для которых "Азовсталь" стала символом несокрушимости в первые месяцы полномасштабной войны. За время оккупации Мариуполя россияне системно переписывают историю города, сносят украинские памятники и превращают места военных преступлений в показательные "проекты восстановления".

Напомним, именно на территории "Азовстали" украинские защитники длительное время сдерживали превосходящие силы врага, став символом сопротивления и борьбы за Мариуполь.

 

Напомним, ранее ко Дню защитников и защитниц Украины главное управление разведки представило очередную серию проекта "Выдающиеся разведчики". Работу посвятили бойцу элитного спецподразделения ГУР "Шаман" Олегу Зайцеву.

Читайте РБК-Украина в Google News
Мариуполь