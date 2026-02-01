Музей вместо правды: как оккупанты хотят сделать из "Азовстали" символ пропаганды

По словам так называемого "псевдомера" города Антона Кольцова, "Азовсталь" не будут восстанавливать в довоенном виде.

Так, территорию комбината хотят разделить на три зоны: историко-мемориальную, промышленную и рекреационную. В исторической части планируют создать музей истории предприятия, а отдельные промышленные объекты могут оставить как экспонаты под открытым небом.

Основную же площадь "Азовстали" оккупанты намерены превратить в так называемый постиндустриальный парк с "экологическими и высокотехнологичными" производствами. Речь идет также о зонах отдыха и коммерческих объектах.

В то же время украинская сторона отмечает: подобные планы являются попыткой стереть память о героическом сопротивлении украинских военных, для которых "Азовсталь" стала символом несокрушимости в первые месяцы полномасштабной войны. За время оккупации Мариуполя россияне системно переписывают историю города, сносят украинские памятники и превращают места военных преступлений в показательные "проекты восстановления".

Напомним, именно на территории "Азовстали" украинские защитники длительное время сдерживали превосходящие силы врага, став символом сопротивления и борьбы за Мариуполь.