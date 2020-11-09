Музей в Пирогово закрылся из-за COVID-19

Национальный музей народной архитектуры и быта "Пирогово" решил закрыться из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в Украине. Музей закрыл свои двери для посетителей в понедельник, 9 ноября.
Об этом сообщается на странице музея в Facebook.
Национальный музей будет закрыт для посетителей как минимум до 30 ноября 2020 года.
"Рассчитываем на ваше понимание ситуации", - добавили в пресс-службе музея.
Напомним, в ближайшее время правительство должно ввести так называемый карантин выходного дня. Этот карантин предусматривает жесткие ограничения с начала субботы до конца воскресенья.
Отметим, что Киев остается в "оранжевой зоне" карантина. В городе запрещена деятельность хостелов и турбаз, а также развлекательных заведений и ресторанов в ночное время.
Кроме того, в распоряжении РБК-Украина оказался проект возможного карантина в стране, предусматривающего запрет на работу музеев, которые не могут ограничить количество посетителей
Добавим, недавно ученые спрогнозировали уровень заболеваемости на коронавирус в Украине к середине ноября.