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Музей в Пирогові закрився через COVID-19

Автор: Дмитро Левицький

Національний музей народної архітектури та побуту "Пирогів" вирішив закритися через погіршення ситуації з коронавірусом в Україні. Музей закрив свої двері для відвідувачів у понеділок, 9 листопада.

Про це повідомляється на сторінці музею в Facebook.

Національний музей буде закритий для відвідувачів щонайменше до 30 листопада 2020 року.

"Розраховуємо на ваше розуміння ситуації", - додали в прес-службі музею.

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Нагадаємо, найближчим часом уряд має запровадити так званий карантин вихідного дня. Цей карантин передбачає жорсткі обмеження з початку суботи до кінця неділі.

Зазначимо, Київ залишається у "помаранчевій зоні" карантину. У місті заборонена діяльність хостелів та турбаз, а також розважальних закладів та ресторанів у нічний час.

Крім того, в розпорядження РБК-Україна опинився проект можливого карантину в країні, який передбачає заборону на роботу музеїв, які не можуть обмежити кількість відвідувачів

Додамо, нещодавно вчені спрогнозували рівень захворюваності на коронавірус в Україні до середини листопада.

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