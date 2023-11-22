Музей у Нідерландах скасував борги за зберігання "скіфського золота", - Мінкульт

Як повідомляється, експонати з 2014 року експонувалися на виставці "Крим - золотий острів у Чорному морі" в Нідерландах.

Зазначено, що музейні предмети включають колекції Кримських республіканських установ "Центральний музей Тавриди", "Керченський історико-культурний заповідник", "Бахчисарайський історико-культурний заповідник" і Національного заповідника "Херсонес Таврійський".

У Мінкультури також висловили вдячність Музею Алларда Пірсона за зберігання колекцій протягом дев’яти років, а також за рішення Нідерландської сторони не стягувати витрати за зберігання музейних експонатів.

"Повернення артефактів особливого історичного та культурного значення - це знаковий та багатогранний процес. Він об’єднує правові, музейні, дипломатичні та логістичні аспекти. Ми з нетерпінням чекаємо повернення колекцій, одна з яких відома як "скіфське золото", додому в Україну", - зазначив т. в. о. міністра культури та інформаційної політики України Ростислав Карандєєв.

"Скіфське золото" повернуть Україні

На початку 2014 року колекцію "Скіфського золота" з музею в Києві та чотирьох музеїв Криму відправили на виставку в Амстердамі. Вона мала проходити з лютого по серпень в археологічному музеї Алларда Пірсона.

Після окупації Криму РФ, що сталася вже після відкриття виставки, виникло питання про те, кому повертати колекцію - 565 музейних предметів загальною страховою вартістю 10 млн доларів.

На частину колекції, що належить кримським музеям, після окупації заявила свої права РФ. Україна зі свого боку заявила, що експонати не можуть бути повернуті на окуповану територію, яка тимчасово перебуває не під українським контролем, і мають бути передані безпосередньо Україні.

У грудні 2016 року Окружний адміністративний суд Амстердама визнав права України на колекцію і постановив передати її до Києва. У жовтні 2021 року Апеляційний суд Амстердама підтвердив рішення суду першої інстанції. Після чого у січні минулого року "Кримські музеї" подали касацію на рішення Апеляційного суду.

Однак, 9 червня Верховний суд Нідерландів підтримав рішення про передачу "скіфського золота" Україні. Росія таки не змогла оскаржити право на цінності з кримських музеїв.