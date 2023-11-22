Музей в Нидерландах отменил долги за хранение "скифского золота", - Минкульт

Как сообщается, экспонаты с 2014 года экспонировались на выставке "Крым - золотой остров в Черном море" в Нидерландах.

Отмечено, что музейные предметы включают в себя коллекции Крымских республиканских учреждений "Центральный музей Тавриды", "Керченский историко-культурный заповедник", "Бахчисарайский историко-культурный заповедник" и Национального заповедника "Херсонес Таврический".

В Минкультуры также выразили благодарность Музею Алларда Пирсона за хранение коллекций в течение девяти лет, а также решение Нидерландской стороны не взимать расходы за хранение музейных экспонатов.

"Возвращение артефактов особого исторического и культурного значения - это знаковый и многогранный процесс. Он объединяет правовые, музейные, дипломатические и логистические аспекты. Мы с нетерпением ждем возвращения коллекций, одна из которых известна как "скифское золото", домой в Украине", - отметил в. и. о. министра культуры и информационной политики Ростислав Карандеев.

"Скифское золото" вернут Украине

В начале 2014 года коллекцию "Скифского золота" из музея в Киеве и четырех музеев Крыма отправили на выставку в Амстердаме. Она должна была проходить с февраля по август в археологическом музее Алларда Пирсона.

После оккупации Крыма РФ, произошедшей уже после открытия выставки, возник вопрос о том, кому возвращать коллекцию - 565 музейных предметов общей страховой стоимостью 10 млн долларов.

На часть коллекции, принадлежащей крымским музеям, после оккупации заявила свои права РФ. Украина в свою очередь заявила, что экспонаты не могут быть возвращены на оккупированную территорию, которая временно находится не под украинским контролем, и должны быть переданы непосредственно Украине.

В декабре 2016 года Окружной административный суд Амстердама признал права Украины на коллекцию и постановил передать ее в Киев. В октябре 2021 года Апелляционный суд Амстердама подтвердил решение суда первой инстанции. После чего в январе прошлого года "Крымские музеи" подали кассацию на решение Апелляционного суда.

Однако 9 июня Верховный суд Нидерландов поддержал решение о передаче "скифского золота" Украине. Россия таки не смогла оспорить право на ценности из крымских музеев.