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Музеи Ватикана открывают после карантина

Новости » Коронавирус     24.05.2020 - 05:26
Музеи Ватикана открывают после карантина
Фото: Площадь Святого Петра (flickr.com/costiflorea)

Открытие музеев запланировано на 1 июня

Музеи Ватикана вновь откроются с 1 июня. Таким образом карантин из-за коронавируса, который истощила казну Святого Престола, подходит к концу.

Об этом сообщает агентство Reuters.

В музеях хранятся некоторые из величайших шедевров эпохи Возрождения, а также древнеримские и египетские артефакты. Их можно будет увидеть с начала июня, однако только путем онлайн-бронирования для контроля количества людей.

Посетителям будут проверять свою температуру. Также они должны будут носить маски и пользоваться дезинфицирующим средством для рук. Персонал будет носить маски и перчатки, а медицинские работники будут постоянно дежурить.

Аналогичные условия будут применяться к посетителям папской дачи в Кастель-Гандольфо к югу от Рима.

Ранее сообщалось, что правительство Италии в рамках ослабления карантинных ограничений планирует с 3 июня разрешить свободное передвижение по стране.

РБК-Украина писало, что в Испании рассчитывает открыть границы для туристов ориентировочно в конце июня.

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Автор: Инна Собора

Теги Новости Украины карантинВатикан
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