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Музеї Ватикану відкривають після карантину

Новини » Коронавірус     24.05.2020 - 05:26
Музеї Ватикану відкривають після карантину
Фото: Площа Святого Петра (flickr.com/costiflorea)

Відкриття музеїв заплановано на 1 червня

Музеї Ватикану знову відкриються з 1 червня. Таким чином карантин через коронавірус, який виснажила казну Святого Престолу, підходить до кінця.

Про це повідомляє агентство Reuters.

У музеях зберігаються деякі з найвидатніших шедеврів епохи Відродження, а також давньоримські і єгипетські артефакти. Їх можна буде побачити з початку червня, однак тільки шляхом онлайн-бронювання для контролю кількості людей.

Відвідувачам будуть перевіряти свою температуру. Також вони повинні будуть носити маски і користуватися дезинфікуючим засобом для рук. Персонал буде носити маски і рукавички, а медичні працівники будуть постійно чергувати.

Аналогічні умови будуть застосовуватися до відвідувачів папської дачі в Кастель-Гандольфо на південь від Риму.

Раніше повідомлялося, що уряд Італії в рамках ослаблення карантинних обмежень планує з 3 червня дозволити вільне пересування по країні.

РБК-Україна писало, що в Іспанії розраховує відкрити кордони для туристів орієнтовно в кінці червня.

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Автор: Инна Собора

Теги Новини України карантинВатикан
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